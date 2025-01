Inter-news.it - LIVE Sparta Praga-Inter 0-1: gol annullato, il VAR toglie lo 0-2

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i cechi allenati da Lars Friis. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “Stadion Letna” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP70? Altro doppio cambio nell’: fuori Dimarco e Asllani, dentro Carlos Augusto e Zielinski.69? Due volte Dimarco, prima di sinistro e poi di destro. Secondo tentativo alto, ma è l’ultima azione per lui.69? Arriva un cambio per lo: esce Rynes ed entra Zeleny.66? Cartellino giallo per Asllani, che ha colpito con un braccio Laci.63? Due cambi nell’: escono Dumfries e Barella ed entrano Darmian e Frattesi.