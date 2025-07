Coma Cose in crisi l'indiscrezione | Francesca Mesiano in spiaggia con un altro uomo si baciavano

Le voci di crisi tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, alias i Coma Cose, si fanno sempre più insistenti. Le recenti foto pubblicate da Deianira Marzano mostrano la cantante in compagnia di un altro uomo, con atteggiamenti intimi in spiaggia, alimentando speculazioni su una possibile rottura. La situazione resta avvolta nel mistero: cosa c’è di vero dietro questi scatti? Solo il tempo potrà chiarire se si tratta di semplice amicizia o qualcosa di più.

Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, conosciuti come i Coma Cose, starebbero passando un momento delicato e ad alimentare le voci sono stati alcuni scatti pubblicati dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Nella immagini, la cantante si troverebbe in compagnia di un altro uomo in spiaggia, in atteggiamenti confidenziali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coma - cose - francesca - mesiano

Gene Gnocchi fra satira e tv: "Bowie? Gli ho chiesto del traffico. Coma Cose, io terzo del gruppo..." - Gene Gnocchi, tra satira e televisione, torna con "Una crepa nel crepuscolo" al Teatro Parenti, dal oggi a domenica.

Coma Cose, in crisi? La foto in cui sembra baciare un altro; I Coma Cose sono in crisi? Spunta la foto di lei tra le braccia di un altro uomo in spiaggia. Annullate alcune date del tour; Niente più cuoricini: i Coma Cose si sono davvero lasciati?.

Coma Cose in crisi, l’indiscrezione: “Francesca Mesiano in spiaggia con un altro uomo, si baciavano” - Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, conosciuti come i Coma Cose, starebbero passando un momento delicato e ad alimentare le voci sono stati alcuni scatti ... Da fanpage.it

Coma_Cose in crisi? Il bacio di Francesca Mesiano a un altro uomo fa esplodere i rumors - La foto del bacio di California, cantante dei Coma_Cose, a un altro uomo alimenta rumors sulla rottura con il marito Fausto Zanardelli ... Scrive iodonna.it