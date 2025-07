LIVE Errani Paolini-Bucsa Kato 6-3 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | vittoria piuttosto agevole per la coppia azzurra

La coppia azzurra formata da Jasmine Paolini e Sara Errani si impone con autorità sui campi di Wimbledon 2025, conquistando una vittoria piuttosto agevole. Un risultato che conferma il talento e la determinazione delle nostre protagoniste, pronte a sfidare le prossime avversarie in un percorso entusiasmante. Rimanete sintonizzati per non perdere gli aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme ogni emozione di questa avvincente avventura tennistica!

15.56 Buon segnale per Jasmine Paolini dopo la delusione della giornata di ieri, brava Sara Errani a farle da spalla e a contribuire alla vittoria della coppia. Nel prossimo turno le avversarie saranno la ceca Barbara Krejcikova e la taiwanese Hao-Ching Chan. Si prospetta un match decisamente più complicato di quello odierno. Risposta di rovescio incrociata vincente della toscana, la quale mette la parola fine all'incontro.

