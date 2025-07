Banca Ifis si conferma al vertice in Europa nelle classifiche Extel | miglior programma ESG e riconoscimenti a governance e management

una strategia innovativa e responsabile, capace di coniugare crescita e sostenibilità. Banca Ifis si conferma così leader europeo, distinguendosi per governance e management eccellenti, e dimostrando che il successo può andare di pari passo con l’impegno etico. Questa eccellenza non è solo un riconoscimento, ma un impegno continuo verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Per il secondo anno consecutivo, Banca Ifis è stata premiata per il “Best ESG Program” a livello europeo nel segmento Small e Mid Cap da Extel, società internazionale di ricerca precedentemente conosciuta come Institutional Investor Research. Il riconoscimento è il risultato del percorso di trasformazione sostenibile del modello di business di Banca Ifis tracciato dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio. Un percorso che si è tradotto in un’agenda ESG strutturata che interviene in tutte le aree della sostenibilità, in particolare nel sociale attraverso il “Social Impact Lab” Kaleidos che promuove iniziative culturali, sociali e di supporto al territorio e al benessere della collettività. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Banca Ifis si conferma al vertice in Europa nelle classifiche Extel: miglior programma ESG e riconoscimenti a governance e management

