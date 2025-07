Svapo tra gli adolescenti | rischio raddoppiato di futuri problemi di salute

Lo svapo tra gli adolescenti sta diventando una tendenza preoccupante, con rischi sulla salute che si raddoppiano. Una recente ricerca australiana ha scoperto che il vapore delle sigarette elettroniche contiene metalli pesanti tossici e altre sostanze nocive, aumentando significativamente le possibilità di problemi futuri. Questo studio, pubblicato sull’American Journal of Preventive Medicine, mette in evidenza l’urgenza di sensibilizzare i giovani sui pericoli nascosti. È fondamentale informare e prevenire prima che sia troppo tardi.

Una nuova ricerca australiana evidenzia la presenza di metalli pesanti tossici e di altre sostanze tossiche nel vapore generato dalle sigarette elettroniche sempre più di moda tra i giovanissimi Un recente studio pubblicato sull’American Journal of Preventive Medicine, condotto dagli scienziati dell’Università del Queensland, ha suggerito che i giovani che fumano le sigarette elettroniche con assiduità corrono un rischio maggiore di esposizione ad alcune sostanze estremamente nocive per l’organismo umano, soprattutto se in via di formazione come può essere quello tra i 10 e i 17 anni. – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Svapo tra gli adolescenti: rischio raddoppiato di futuri problemi di salute

In questa notizia si parla di: rischio - svapo - adolescenti - raddoppiato

Fumo, l'allarme dell'ISS: Tabacco riscaldato e svapo. Boom del policonsumo tra i ragazzi”; Tra fumo di sigaretta e «svapo» è policonsumo per il 40% dei ragazzi delle scuole superiori.

"Svapo", rischio metalli tossici per gli adolescenti? - Donna Moderna - Il rischio dello svapo per gli adolescenti Nei liquidi delle sigarette elettroniche sono già stati rilevati – secondo quanto evidenzia Newsweek – diversi metalli pesanti, come piombo e cadmio. Da donnamoderna.com

Adolescenti e svapo, aumenta il rischio di esposizione all'uranio e al piombo - Agenzia Giornalistica Italia - Lo svapo frequente tra adolescenti potrebbe aumentare il rischio di esposizione al piombo e all’uranio, danneggiando potenzialmente lo sviluppo del cervello e degli organi dei più giovani ... Scrive agi.it