Villa Pamphili una testimone | Quando ho segnalato Kaufmann alla polizia mi hanno detto che era un regista famoso

Villa Pamphili, testimone oculare: quando ho segnalato Kaufmann alla polizia, mi hanno detto che era un regista famoso. Francis Charles Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlia Andromeda, entrambe trovate senza vita nel parco, era già noto alle forze dell’ordine. La svolta? Forse, almeno la piccola poteva essere salvata. A Chi l’ha visto? una donna ha rivelato che aveva chiamato la polizia perché Kaufmann era...

Francis Charles Kaufmann, lo statunitense accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlia Andromeda, entrambe ritrovate cadaveri a Villa Pamphili, era stato segnalato giĂ diverse volte alla polizia. Una notizia che era giĂ emersa nelle scorse settimane. La novitĂ , però, è che forse, almeno la bambina, poteva essere salvata. Ai microfoni di Chi l’ha visto?, infatti, una donna che aveva chiamato la polizia perchĂ© Kaufmann era visibilmente ubriaco con la bambina in braccio, ha raccontato: “Ero a Largo di Torre Argentina e ho chiamato gli agenti perchĂ© quell’uomo era ubriaco e con una bambina in braccio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Villa Pamphili, una testimone: “Quando ho segnalato Kaufmann alla polizia mi hanno detto che era un regista famoso”

In questa notizia si parla di: kaufmann - polizia - villa - pamphili

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - In un angolo di Roma, tra il trambusto di Starbucks e le ombre di un mistero irrisolto, si cela l’ultima immagine di Anastasia Trofimova, scomparsa in circostanze inquietanti.

Omicidi di Villa Pamphili, a Ore 14 gli aggiornamenti sulle indagini su Kaufmann, che nei prossimi giorni sarĂ trasferito in Italia. Vai su Facebook

L'estradizione in Italia di Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford. Il presunto omicida di Villa Pamphili potrebbe presentare ricorso contro la decisione dei giudici greci. @TgrRaiLazio ?https://rainews.it/tgr/lazio Vai su X

Villa Pamphili, la mamma di Trofimova: Perché la polizia non ha fermato Kaufman ubriaco con la bimba?; Kaufmann accusa i poliziotti italiani di averlo calpestato, la bordata di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto; Chi l'ha visto? Francis Kaufmann contro la polizia italiana: Vogliono consegnarmi alla mafia. La madre di Anastasia: Perché non l'hanno fermato?.

Villa Pamphili, Kaufmann presto in Italia: l'interrogatorio a metà luglio. Verifiche su fondi film - Arriverà in Italia la prossima settimana, probabilmente con un volo militare, Francis Kaufmann, il 46enne statunitense accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Segnala msn.com

Kaufmann accusa la polizia italiana: "Picchiato da quattro agenti in Grecia" - L'americano continua a respingere tutte le accuse e il ministro Giuli interviene sui soldi per il film fantasma ... Si legge su affaritaliani.it