Dumfries-Inter la verità sulla clausola e l’interesse del Barcellona – Sky

Il mercato estivo dell’Inter potrebbe portare cambiamenti significativi all’interno della rosa per l’inizio di un nuovo ciclo. Tra i nomi in discussione nelle ultime ore spicca anche Dumfries. Nonostante il rinnovo, l’esterno resta un profilo “sacrificabile”, anche a causa della clausola rescissoria inserita. DETTAGLI – Una clausola che ha inevitabilmente acceso l’interesse di diverse big europee, tra cui il Barcellona. Il club catalano sta valutando con attenzione il profilo di Dumfries, ritenuto idoneo per rinforzare la fascia destra, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. Denzel Dumfries, reduce da una stagione tra alti e bassi con la maglia nerazzurra, rimane comunque un giocatore apprezzato sul mercato, soprattutto per il suo profilo internazionale e l’esperienza maturata in Serie A e con la Nazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it