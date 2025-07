Dalla Pallottola spuntata ai Puffi passando per Julia Roberts e Guadagnino | Eagle Pictures protagonista a Riccione

Dalla comicità scanzonata di "La Pallottola Spuntata" alle atmosfere glamour di Julia Roberts e Guadagnino con "After the Hunt", Eagle Pictures si prepara a conquistare Riccione 2025. Con una presentazione ricca di anteprime e novità, l’evento promette di essere il punto di riferimento per gli appassionati di cinema. Abbiamo intervistato il Direttore Roberto Proia per scoprire cosa ci attende in questa edizione imperdibile…

Presentazione abbondante ancora più del solito per Eagle Pictures a Ciné giornate di cinema di Riccione 2025. Molta attesa per After the Hunt di Guadagnino con Julia Roberts e per La pallottola spuntata con Liam Neeson. Ne abbiamo parlato con il Direttore Area Cinema e Produzione Roberto Proia.

