Lavori pubblici il Comune dà il via al piano da 30 milioni E chiama i migliori progettisti europei per il restyling della Montagnola

Bologna si prepara a trasformarsi: con un investimento di 30 milioni di euro, il Comune ha lanciato un ambizioso piano di lavori pubblici, includendo il restyling della Montagnola. Il sindaco Lepore e la giunta puntano a rendere la città più vivibile e innovativa, chiamando i migliori progettisti europei per rinnovare uno dei suoi simboli. La sfida ora è: come cambierà Bologna? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Bologna, 3 luglio 2025 – Via libera al Programma dei lavori pubblici da 30 milioni di euro. Lo annuncia il sindaco Matteo Lepore, con la vice Emily Clancy e mezza giunta (gli assessori Madrid, Borsari e Ara). Si tratta di un piano triennale approvato nei giorni scorsi dalla giunta che ora proseguirà il suo iter consiliare. Ma la vera novità , che si aggiunge a interventi relativi a 'Bologna verde', politiche abitative, condizionatori nelle scuole e bilancio partecipativo nei Quartieri, è la gara europea per il restyling del parco della Montagnola. Obiettivo: richiamare i migliori progettisti internazionali per dare corpo a un investimento di 6,4 milioni di euro finanziati dal Piano operativo di Bologna del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (per 5,2 milioni di euro).

