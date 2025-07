Tragico incidente stradale con il Tir | morto Filippo aveva 48 anni Inutili i soccorsi Il tremendo schianto in Sardegna L’uomo era romano e lavorava per una ditta di Latina

Una tragedia sconvolge la Sardegna: Filippo Ionta, 48 anni, camionista romano, ha perso la vita in un terribile incidente sulla Statale 131. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, purtroppo ogni tentativo di salvataggio è stato inutile. Un dramma che colpisce le famiglie e le comunità coinvolte, lasciando dietro di sé solo ricordi e domande senza risposta. Resta da capire cosa abbia scatenato questa tragica fatalità e come prevenire future tragedie sulle nostre strade.

Una disgrazia quella accaduta ieri mattina lungo la Statale 131, all'altezza di Macomer, in provincia di Sassari. Filippo Ionta, un camionista romano di 48 anni, ha tragicamente perso la vita dopo che il suo autoarticolato è uscito di strada e si è ribaltato. Il veicolo è andato completamente distrutto; non risultano coinvolti altri mezzi. La dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il TIR su cui Ionta stava viaggiando ha improvvisamente perso il controllo schiantandosi contro il bordo della strada. Il mezzo è successivamente ribaltato, e l'uomo è stato sbalzato fuori dalla cabina per diversi metri.