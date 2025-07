Come sta Gabriel Garko dopo l'infortunio l'attore sul set con le stampelle | Sto meglio

Dopo l'infortunio che lo aveva costretto alle stampelle, Gabriel Garko rassicura i fan: "Sto meglio" e si mostra in ottima forma sul set di Colpa dei sensi. La sua presenza, anche in via eccezionale, ha riacceso l’entusiasmo tra colleghi e fan, dimostrando la sua forza e determinazione. L’attore torna al lavoro con il sorriso, pronto a riprendere il suo cammino artistico. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Le condizioni di salute di Gabriel Garko dopo l'infortunio sul set. L'attore ha rassicurato: "Sto meglio". In queste ore si è recato sul set della serie Colpa dei sensi per salutare i colleghi e i registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

