un solo pediatra per dieci comuni il sindaco agostinelli ricorre al tar contro la regione

In un'epoca in cui la tutela dei servizi sanitari è più cruciale che mai, il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Agostinelli, si oppone con decisione alla Regione Campania. Con un ricorso al TAR, si denuncia la presenza di un solo pediatra per dieci comuni, evidenziando come questa decisione possa compromettere la salute e il benessere delle comunità locali. La battaglia legale è appena iniziata, perché la tutela della sanità territoriale non può essere lasciata al caso.

Il Comune di San Bartolomeo in Galdo, tramite il legale incaricato Avv. Roberto Prozzo, ha presentato in data odierna (3 luglio 2025) ricorso al TAR Campania contro la delibera della Giunta Regionale n. 2242025, con la quale è stato approvato l'Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta. La delibera regionale, in contrasto con l'Accordo Collettivo Nazionale, stabilisce che in ogni ambito territoriale sia garantita la presenza di un solo pediatra ogni 1.000 bambini in età pediatrica (anziché uno ogni 800), prevedendo anche la presenza di un unico pediatra per tutto l'ambito, mentre l'accordo nazionale dispone l'obbligo di un minimo di due pediatri.

