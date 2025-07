Rugby la formazione dell’Italia per il test match contro il Sudafrica a Pretoria

Sabato 5 luglio, l’Italia di rugby si prepara ad affrontare la sfida più impegnativa del tour estivo 2025: il test match contro il Sudafrica a Pretoria. Con un volto rinnovato e tanta determinazione, gli Azzurri cercano di mettere in campo tutta la loro forza per sfidare gli Springboks in una partita che promette emozioni intense e grande adrenalina. La battaglia è solo all'inizio: scopriamo insieme la formazione che scenderà in campo!

Sabato 5 luglio l’Italia affronterà il Sudafrica a Pretoria, nel secondo test match del Tour estivo 2025. Il calcio d’inizio è previsto per le 17.10 (diretta su Sky Sport Max) e pochi minuti fa Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione che sfiderà gli Springboks in una partita ben più dura di quella vissuta lo scorso weekend contro la Namibia. L’Italia si presenta con un volto in parte rinnovato in vista della seconda sfida del Tour Estivo 2025. Dopo il convincente successo ottenuto in Namibia, il CT ha optato per sei cambi nel XV titolare, puntando su un triangolo allargato inedito composto da Trulla, Lynagh e Gesi, chiamati a garantire velocità e fantasia nei contrattacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, la formazione dell’Italia per il test match contro il Sudafrica a Pretoria

In questa notizia si parla di: italia - formazione - test - match

Milan, ultima Coppa Italia nel 2003: la formazione dell’epoca | VIDEO - Nel 2003, il Milan ha conquistato la sua ultima Coppa Italia, battendo la Roma in finale con un punteggio complessivo di 4-1 e 2-2.

Dopo quello con il #Lipsia del 2 agosto, si disputerà in #Germania anche il 2º test-#match #internazionale della pre #season nerazzurra 2025/2026. Sabato 9 agosto la #formazione di #mister #Juric si misurerà infatti con il #Colonia. Sarà il RheinEnergieStadi Vai su Facebook

Translate postNegri, Cannone e Menoncello a garantire esperienza in una formazione che prevede 3 potenziali esordienti Vai su X

Test estivi 2025: la formazione degli All Blacks per il primo test contro la Francia; Test Match Estivi: la formazione dell’Italia che sfida la Namibia; Scelta l’Italia U19 per il test-match contro i pari età scozzesi.

Test Match Estivi: la formazione dell’Italia che sfida la Namibia - Negri, Cannone e Menoncello a garantire esperienza in una formazione che prevede 3 potenziali esordienti In vista della partita d’apertura dei Test Match Estivi 2025, il ct dell’Italia – Gonzalo Quesa ... Scrive informazione.it

Test match - LIVE! Namibia-Italia: primo impegno per gli azzurri nel Tour estivo, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, mete - Torna il grande rugby con il primo match dell'Italia del rugby nel tour estivo, che si gioca venerdì 27 giugno alle ore 15 all’Hage Geingob Rugby Stadiu ... Lo riporta eurosport.it