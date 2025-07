Meteo Italia 4 Luglio 2025 | Estate in pausa tornano piogge e temporali al nord

L’estate italiana si prende una pausa improvvisa: dopo giorni di caldo stabile, il Nord si prepara a tornare sotto piogge e temporali, mentre il Centro-Sud continua a godersi giornate soleggiate e temperature elevate. Venerdì 4 luglio 2025 segna un cambio di scenario meteorologico che divide il Paese tra climi estivi e improvvisi rovesci. Rimanete aggiornati su tutte le previsioni e non lasciatevi sorprendere dal tempo, perché…

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo giornate di caldo stabile, l’Italia si prepara a un cambiamento meteo. Domani, venerdì 4 luglio, il Nord sarà interessato da una nuova perturbazione, mentre il Centro-Sud godrà ancora di sole e temperature elevate. Previsioni Meteo per Venerdì 4 Luglio 2025: Italia Divisa in Due Nord Italia Una perturbazione in arrivo dall’Europa centrale porterà un peggioramento del tempo fin dalle prime ore del mattino. Attesi rovesci e temporali sparsi su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione verso l’Emilia-Romagna nel corso della giornata. Temperature in lieve calo, con massime tra i 24 e i 28 gradi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com