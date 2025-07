Il sonnambulismo democratico che ci impedisce di riconoscere la deriva autoritaria

In un mondo sempre più confuso e polarizzato, il sonnambulismo democratico ci impedisce di riconoscere la vera natura delle minacce autoritarie. Le questioni fondamentali si riducono a semplicistiche divisioni: sono più ingenui coloro che credono alle facili narrazioni sui leader mondiali o chi si ostina a non vedere le derive autoritarie sotto i nostri occhi? Per comprendere davvero il presente, dobbiamo smettere di dormire e aprire gli occhi sulla realtà.

Mi pare che tutte le questioni fondamentali della politica mondiale, nella stagione terribile che stiamo vivendo, si possano ridurre alle seguenti domande: sono più fessi quelli che pensano che Vladimir Putin sia di sinistra o quelli che pensano che Benjamin Netanyahu sia un baluardo della democrazia occidentale? Quelli che considerano Donald Trump il campione della lotta contro le élite e il difensore della pace nel mondo o quelli che credono che la terra sia piatta? O ancora, per venire a cose a noi più vicine, ma strettamente collegate alle precedenti: sono più fessi quelli che si sono bevuti la storia dell’evoluzione progressista di Giuseppe Conte o quelli che credono alla conversione liberale e persino «draghiana» di Giorgia Meloni? Il motivo principale dell’angoscia che mi attanaglia ogni volta che apro un giornale o accendo la televisione non è tanto nello spettacolo straniante della continua, progressiva, inarrestabile discesa verso una perfetta ripetizione degli anni Trenta verso cui il mondo intero mi sembra incamminato, solo con un di più di grottesco e di ridicolo a mischiare ulteriormente le carte, quanto l’evidente inconsapevolezza della maggior parte di noi – politici, osservatori, semplici cittadini – ognuno preso dalle proprie ossessioni e dalle proprie idiosincrasie, ognuno accecato dalla propria fissazione ideologica e dal proprio interesse di cortissimo respiro, ognuno col suo feticcio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro ai fatti suoi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il sonnambulismo democratico che ci impedisce di riconoscere la deriva autoritaria

