Delitto di Garlasco i consulenti di Sempio contro quelli della Procura | Pregiudizio interpretativo su impronta 33

Nel caso del delitto di Garlasco, la disputa tra consulenti di parte e della procura si fa ancora più accesa, puntando i riflettori su un’ombra di dubbio riguardo all’impronta 33. Mentre gli esperti della difesa di Andrea Sempio respingono con fermezza le conclusioni degli inquirenti, il dibattito si infiamma, sottolineando quanto sia complesso interpretare ogni traccia lasciata sulla scena del crimine. La verità potrebbe essere ancora più sfuggente di quanto si pensi.

Anche i consulenti della difesa di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, bocciano i risultati degli esperti dei pm sull’impronta 33. Quella traccia – non insanguinata – lasciata da una mano destra sulla parete delle scale che conducono alla taverna di casa Poggi che per gli esperti della parte civile non possono essere attribuiti in nessun modo all’amico di Marco Poggi. Nella consulenza di Luciano Garofano (ex generale del Ris che nel 2007 seguì le indagini, ndr) e Luigi Bisogno, esperti nominati dalla difesa, coi legali Massimo Lovati e Angela Taccia, i consulenti della Procura di Pavia, quando hanno attribuito l’ormai nota traccia palmare 33 a Sempio, sono caduti in un “ pregiudizio interpretativo “, operando “in totale disaccordo alle procedure accreditate presso la Comunità scientifica di riferimento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, i consulenti di Sempio contro quelli della Procura: “Pregiudizio interpretativo su impronta 33”

