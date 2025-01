Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 5-7 6-4 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: prime fasi del quarto set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Punto stellare di, che spinge con il rovescio lungolinea e chiude con la smorzata di dritto.AD-40 Resta corto il pallonetto di rovescio del piemontese, facile preda dell’avversario.40-40 Prima al corpo vincente dell’americano. Paarità.30-40 Palla break. Scappa via il dritto di!30-30 E’ lungo il lob di rovescio difensivo dell’azzurro.15-30 Splendida risposta con il dritto incrociato di.15-15 Sulla riga la risposta di rovescio del torinese.15-0 Gran dritto inside out vincente di.3-2 Game. Servizio e schiaffo al volo deciso di Lorenzo.40-30 In corridoio il dritto lungolinea di.40-15 Ben giocato questo dritto in avanzamento dall’azzurro.30-15 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea del piemontese.