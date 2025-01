.com - I ragazzi irresistibili Orsini-Branciaroli in scena all’Argentina per la regia di Massimo Popolizio

dirige Umbertoe Francoin I, una delle più famose commedie di Neil Simon, inal Teatro Argentinadirige Umbertoe Francoche tornano sul palcoscenico del Teatro Argentina (qui il sito internet ufficiale), dal 21 gennaio al 2 febbraio, dando vita a una delle più famose commedie di Neil Simon, I, testo scritto nel 1972, divenuto un classico della commedia brillante e diventato presto un film di notevole successo.I due protagonisti, due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la vita, dando vita al famoso duo I, dopo essersi separati a causa di insanabili incomprensioni, sono chiamati undici anni dopo a riunirsi in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano.