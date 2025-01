Inter-news.it - Hernandez arbitro di Sparta Praga-Inter, una prima volta assoluta

di, match valido per la settima giornata della Uefa Champions League. Il fischietto spagnolo non ha precedenti con i nerazzurri. Di seguito la scheda dell’– A dirigereè l’Alejandro, fischietto spagnolo di Lanzarote.abbastanza esperto, visto che il suo debutto ai massimi livelli è datato addirittura 20 agosto 2012, in Real Saragoza-Valladolid di Liga Spagnola, mentre dal 2014 è unFIFA. In Europa non ha mai diretto una partita dell’. Nel complesso ha arbitrato due gare della Juventus, unica squadra italiana ad essere arbitrata da. Per la squadra torinese sono arrivate due vittorie, rispettivamente contro Zenit San Pietroburgo (4-2 del 2 novembre 2021) e contro il PSV Eindhoven (3-1 lo scorso 17 settembre).