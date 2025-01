Sport.quotidiano.net - Ferguson: "Fatta la storia». Orgoglio Freuler: "Rigore dubbio e poi dominio»

La notte di Bologna. La notte del Bologna. Costruita su basi solide, quelle poste da Italiano in estate, in controcorrente, tra le difficoltà, ma che ora si sono trasformate in gioie. Affidandosi ad un gruppo che migliora di giorno in giorno, ruotando attorno ai suoi cardini e a un centrocampo tra i più duttili d’Europa. Remo in testa, il più presente, il veterano, la guida. E poi Lewis, il capitano che ritorna e si riprende subito i rossoblù. "Vincere e farlo in questo modo, ci rende felici e ci fa piacere – dice, entusiasta, ma come sempre contenuto –. Abbiamo dominato dall’inizio alla fine subendo veramente poco: è stato un successo meritato". E che è arrivato nonostante un inizio in salita, per un, così come la scelta di Gözübüyük, tanto da far irritare anche il pur composto Remo e non solo.