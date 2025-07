Pretelli dopo L’Isola a Miami con Leo | gesto di Giulia Salemi svela cosa succede

Dopo l’esperienza intensa all’Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli ha scelto di trascorrere del tempo a Miami con il suo amato figlio Leonardo, frutto della sua passata relazione. I fan, però, desiderano vedere più affetto tra lui e Giulia Salemi, e alcune accuse sono volate. Ma è giusto che Pretelli si concentri sul suo primo figlio, con il quale il rapporto è prezioso e raro: un gesto d’amore che svela molto di più.

Pierpaolo Pretelli dopo L’Isola dei Famosi si è diretto a Miami, dal figlio Leonardo, avuto durante la sua passata relazione con Ariadna Romero. Molti fan, quelli più accaniti, hanno iniziato a lanciare accuse all’inviato dell’Honduras. Questo perché avrebbero voluto vedere Pierpaolo correre da Giulia Salemi e dal loro figlio Kian. Ma è normale e giusto che Pretelli non trascuri in alcun modo il suo primo figlio, che vede solo poche volte l’anno perché ora vive con la madre negli Stati Uniti. Un gesto della Salemi svela come stanno davvero le cose e mette a tacere definitivamente gli attacchi dei fan meno comprensivi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Pretelli dopo L’Isola a Miami con Leo: gesto di Giulia Salemi svela cosa succede

In questa notizia si parla di: pretelli - salemi - isola - miami

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci parlano di GF VIP, Pierpaolo Pretelli e riconciliazione - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, due ex concorrenti del Grande Fratello VIP, si riuniscono in un episodio del podcast di Salemi, scatenando l'interesse dei fan.

Pierpaolo Pretelli sulle lacrime di Giulia Salemi dopo la sua partenza per l'Isola 2025: Abbiamo avuto paura, ma mai dubbi; Giulia Salemi in lacrime per Pierpaolo Pretelli in partenza per l'Isola dei Famosi: Il piantino me lo sono fatta; Pretelli-Salemi, ecco perché il matrimonio può aspettare.

Pierpaolo Pretelli termina l’avventura all’Isola dei Famosi, la madre di Giulia Salemi: “Ora riunisci la famiglia” - Pierpaolo Pretelli è pronto a rientrare a casa dopo l’avventura come inviato all’Isola dei Famosi 2025. Riporta fanpage.it

Isola dei Famosi 2025, Pierpaolo Pretelli torna in Italia: le dolci parole della mamma di Giulia Salemi - Pierpaolo ha concluso la sua avventura all'Isola dei Famosi 2025, pronto a riunirsi con la famiglia e Giulia Salemi. Scrive mondotv24.it