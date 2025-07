Ederson apre all’Inter | vuole il nerazzurro per conquistare il Mondiale

L'Inter fa sul serio e punta a rinforzare il centrocampo con un nome di grande valore: Ederson dell'Atalanta. Dopo aver maturato esperienza in Brasile e in Italia, il brasiliano sogna di conquistare il Mondiale indossando la maglia nerazzurra. Tra trattative in corso e desideri di grandezza, il suo arrivo potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la squadra di Inzaghi, pronta a scrivere nuove pagine di successo. La prossima stagione si preannuncia davvero entusiasmante.

La questione legata al possibile passaggio di Hakan Calhanoglu al Galatasaray continua a regnare in casa Inter. In attesa della sua definizione, l’Inter si guarda intorno per cercare di assicurarsi un pezzo da novanta per il centrocampo. Il nome che scintilla maggiormente è quello del brasiliano dell’ Atalanta Ederson. Dopo 113 presenze in terra orobica condite da undici reti, quindi, il calciatore ex Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza e Salernitana potrebbe sempre vestire di nerazzurro ma all’ombra della Madonnina. Tra il suo desiderio di Inter e l’aspetto economico. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il brasiliano che vanta tre presenze nella Selecao sarebbe entusiasta di poter proseguire la sua carriera con la maglia del biscione anche nella prospettiva del prossimo mondiale centramericano dove conta di essere presente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

