Fioravanti sindaco di Ascoli è il più amato d' Italia | Una gioia incredibile grazie a tutti

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha conquistato il titolo di “Il sindaco più amato d’Italia” con il 70% dei consensi nel Governance Poll 2025 del Sole24Ore. Un risultato che premia il suo impegno e dedizione per la crescita della città. Una vittoria che riempie di orgoglio l’intera comunità ascolana, confermando come una leadership autentica possa fare la differenza. Questo successo è solo l’inizio di nuovi ambiziosi progetti per Ascoli!

Ascoli, 7 luglio 2025 - "Il sindaco più amato d'Italia! Una gioia incredibile, un risultato straordinario, che testimonia l'enorme apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti per la nostra città!". Lo scrive in un post social il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti che risulta in vincitore del Governance Poll 2025, del Sole24ore (70%). Fioravanti è stato riconfermato lo scorso anno per il secondo mandato alla guida di una coalizione di centrodestra per Ascoli Piceno. "Ascolto e dialogo, visione e concretezza: - aggiunge Fioravanti nel suo post - grazie a tutti per questo splendido buongiorno, vi voglio bene!".