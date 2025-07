Se Wimbledon non finisce tardi è per rispetto dei residenti del borgo di Merton The Athletic

che garantisce rispetto e tranquillità ai residenti del pittoresco borgo di Merton. Se Wimbledon non si concludesse troppo tardi, si creerebbe un perfetto equilibrio tra l’emozione del torneo e il rispetto per la comunità locale, mantenendo vivo il fascino senza disturbare la quiete della zona. Un compromesso che potrebbe rendere ancora più unico questo prestigioso evento.

Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo, è da sempre un mix affascinante di tradizione e competizione. Dal suo iconico codice di abbigliamento interamente bianco alla sua celebre "coda" notturna per i biglietti, il torneo sull'erba è un appuntamento fisso nel calendario sportivo. Tuttavia, una delle sue tradizioni più singolari, e talvolta frustranti per i giocatori e gli appassionati, è il coprifuoco delle 23:00, una regola ferrea che impone la fine degli incontri a un orario ben preciso, quasi senza eccezioni. Se Wimbledon non finisce tardi è per rispetto dei residenti di Merton (Athletic).

