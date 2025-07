Lotta Europei Under 20 di Caorle | 4 medaglie per l’Italia Raul Caso vicecampione continentale

Gli Europei Under 20 di Caorle sono stati un trionfo per l’Italia, con ben quattro medaglie conquistate. Tra queste, spicca la straordinaria performance di Raul Caso, diventato vicecampione europeo nella categoria dei 74 kg. Con la chiusura di questa emozionante rassegna al PalaMare, l’Italia si conferma protagonista nel panorama della lotta olimpica giovanile, lasciando il segno di un talento promettente e di un movimento in grande crescita.

A mettere il sigillo finale sugli Europei Under 20 di Caorle per la Nazionale italiana è stata la prestazione di Raul Caso, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria al limite dei 74 kg. Con la settima e ultima giornata si sono ufficialmente conclusi i Campionati Europei U20 di lotta olimpica, ospitati dal PalaMare di Caorle. A mettere il sigillo finale su una rassegna intensa e combattuta è stata la prestazione di Raul Caso, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria al limite dei 74 kg, portando a quattro il bottino di medaglie per l’Italia in questa edizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

