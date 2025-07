Lonato del Garda rapinano un supermercato e aggrediscono il titolare che prova a bloccarli

Una notte di tensione a Lonato del Garda, dove due cittadini italiani sono finiti sotto indagine per aver rapinato un supermercato e aggredito il titolare nel tentativo di ostacolarli. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli intensificati nelle zone di Desenzano e Salò, con oltre 200 persone identificate solo nella serata di sabato. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza locale e sulla lotta contro la criminalità .

DESENZANO DEL GARDA – Serie di interventi e operazioni di controllo per i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia e per i distaccamenti del territorio. Solo nella serata di sabato, a Desenzano e Salò, sono state identificate oltre 200 persone. A Lonato del Garda, i militari della Compagnia di Desenzano del Garda hanno denunciato un uomo ed una donna italiani, rispettivamente di 32 e 51 anni, per il reato di rapina. I due, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbero dapprima rubato alcuni articoli casalinghi da un supermercato del posto e poi sarebbero riusciti a scappare soltanto dopo aver spintonato ed aggredito fisicamente il titolare  del negozio che aveva tentato invano di bloccarli, procurandogli delle lievi contusioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lonato del Garda, rapinano un supermercato e aggrediscono il titolare che prova a bloccarli

