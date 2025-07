Usa non solo America Party | gli altri terzi partiti fondati negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti stanno assistendo a un fermento politico senza precedenti, con l’emergere di nuovi partiti oltre i tradizionali repubblicani e democratici. Elon Musk ha fondato l’America Party per ridare voce alla libertà degli elettori, sfidando il sistema bipartitico e il meccanismo del “winner takes all”. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare le dinamiche politiche del paese, aprendo la strada a una vera pluralità di opzioni e prospettive.

Dopo un sondaggio in cui aveva chiesto agli americani se volessero «l’indipendenza» da un sistema a due partiti, Elon Musk ha lanciato l’ America Party con l’obiettivo dichiarato di «restituire la libertà agli Usa». Donald Trump, da parte sua, si è affrettato a definire «ridicola» la decisione del ceo di Tesla ed ex capo del Doge. In effetti, il sistema bipartitico americano e il sistema del “winner takes all” pongono non poche sfide al progetto di Musk: bisogna infatti tornare indietro alle Presidenziali del 1968 per trovare un candidato terzo in grado di ottenere voti dai grandi elettori. Gli altri terzi partiti fondati negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it