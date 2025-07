Danza su Instagram e finisce in cella | Linda Martino cittadina italiana arrestata in Egitto per un video giudicato immorale

Linda Martino, giovane italiana, ha conquistato TikTok e Instagram con i suoi video di danza, ma il suo entusiasmo si è trasformato in una corsa contro il tempo quando è finita in cella in Egitto. Il motivo? La sua innocente esibizione è stata giudicata immorale dalle autorità locali, trasformandola in un simbolo di libertà artistica e di battaglia contro le rigide norme culturali. La sua storia ci invita a riflettere sui confini tra espressione e censura.

Linda Martino è una cittadina italiana. Ma per l’Egitto è soprattutto un simbolo da punire. Il suo peccato? Aver danzato. A ritmo di musica pop, tra le luci e i colori di videoclip che spopolano tra i giovani, come milioni ne circolano ogni giorno su TikTok e Instagram. Ma la ballerina stavolta è finita in carcere. Non per traffico di droga, non per terrorismo. Ma per «offesa alla morale» e «istigazione alla dissolutezza ». Linda Martino: la danzatrice del ventre arrestata in Egitto. Due milioni di follower su Instagram, video condivisi a raffica, una popolarità che l’ha resa una sorta di icona pop nel mondo della danza orientale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Danza su Instagram e finisce in cella: Linda Martino, cittadina italiana, arrestata in Egitto per un video giudicato immorale

