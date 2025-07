Esplosione a Roma | il momento dello scoppio

La ripresa di quando i vigili del fuoco sono stati investiti dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Esplosione a Roma: il momento dello scoppio

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Esplosione a Roma, attesi i primi indagati Dopo il grave scoppio in via dei Gordiani, la Procura di Roma si prepara a iscrivere i primi nomi nel registro degli indagati. Le ipotesi: disastro colposo, lesioni e possibili reati ambientali. ? Indagini in corso su un pos

Il momento dell'esplosione del distributore di via dei Gordiani a Roma, in un video dei passanti che stavano filmando il fumo emesso dall'impianto

