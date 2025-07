F1 Andrea Stella | Sorpresi dalla penalità a Piastri McLaren molto forte in tutte le condizioni

La midfield si infiamma mentre McLaren domina la scena, sorprendendo anche gli esperti con una performance impeccabile. Andrea Stella e gli altri protagonisti sono stati colti di sorpresa dalla penalità inflitta a Piastri, ma la squadra dimostra di essere molto forte in tutte le condizioni. Con il primo semestre ormai archiviato, il campionato si prepara a regalare emozioni ancora più intense: la corsa ai titoli è più aperta che mai, e il duello tra Norris e Piastri promette scintille.

La prima metà della stagione va ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per McLaren, che ha già ipotecato il secondo titolo consecutivo nel Mondiale costruttori ed è sulla buona strada per tornare a conquistare il titolo piloti 17 anni dopo l’ultima volta. Ieri Lando Norris ha vinto la gara di casa a Silverstone davanti a Oscar Piastri, che conserva la leadership iridata con un margine di 8 punti sul compagno di squadra inglese e quasi 70 sulla Red Bull di Max Verstappen. Il team di Woking ha dominato la scena sul bagnato nel GP di Gran Bretagna, imponendo un ritmo impressionante e rifilando dei distacchi abissali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Stella: “Sorpresi dalla penalità a Piastri. McLaren molto forte in tutte le condizioni”

In questa notizia si parla di: piastri - mclaren - andrea - stella

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara - Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la McLaren si impone nelle libere, con Piastri che surclassa Norris.

Al termine del GP di Silverstone dominato dalla McLaren, Andrea Stella commenta la penalità inflitta a Oscar Piastri e celebra la vittoria di Lando Norris. Tra strategie, decisioni della FIA e motivazioni per il resto della stagione, il team principal Andrea Stella sv Vai su Facebook

F1. Doppietta McLaren a Silverstone, Andrea Stella: Penalità severa ma Oscar userà questa motivazione. Lando ha vinto con merito, siamo pronti a imparare e migliorare - Formula 1 - http://Automoto.it Vai su X

Stella accusa Verstappen per la penalità a Piastri? 'Capacità di intrappolare gli altri; F1. Doppietta McLaren a Silverstone, Andrea Stella: Penalità severa ma Piastri userà questa motivazione. Norris ha vinto con merito, siamo pronti a imparare e migliorare; F1 | Andrea Stella sulla doppietta a Silverstone: Penalità severa, siamo sorpresi e sullo scambio Norris-Piastri....

Stella accusa Verstappen per la penalità a Piastri? 'Capacità di intrappolare gli altri - Oscar Piastri's penalty was addressed by McLaren team principal Andrea Stella, and he points to Max Verstappen's cunning as the culprit for the Aussie driver's sanction. Come scrive msn.com

Piastri è stato danneggiato da Verstappen? McLaren e Red Bull in disaccordo tra loro - After the British Grand Prix, there were two very different opinions about the incident between Max Verstappen and Oscar Piastri. Si legge su msn.com