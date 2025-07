Viaggi | niente cani in vacanza per il 45% degli italiani a frenare sono le difficoltà organizzative

Per molti italiani con il cuore diviso tra l’amore per i loro amici a quattro zampe e le sfide logistiche, partire in vacanza con il cane resta un sogno spesso irraggiungibile. Il 45% sceglie di lasciarlo a casa, complici le difficoltà organizzative e la scarsità di strutture pet-friendly. Ma ora, nuove soluzioni stanno emergendo per rendere possibile anche ai nostri amici pelosi di vivere avventure indimenticabili: scopri come.

Il 45% degli italiani con un cane come animale domestico sceglie di lasciarlo a casa quando va in vacanza. Per uno su tre, a costringere a questa spesso sofferta decisione sono le difficoltà organizzative. Non è infatti sempre facile individuare strutture ricettive o appartamenti vacanze in affitto che siano pet-friendly e, anche quando li si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Viaggi: niente cani in vacanza per il 45% degli italiani, a frenare sono le difficoltà organizzative

Ponte 2 Giugno: 14,9 milioni di italiani in vacanza, boom per il turismo nazionale - Il ponte del 2 giugno segna un vero e proprio boom per il turismo nazionale, con 14,9 milioni di italiani pronti a concedersi una pausa estiva.

La domanda "dove andare in vacanza" ti ronza in testa come zanzare in una notte di luglio? Niente paura! Questa guida può trasformare i tuoi dubbi in partenze indimenticabili Abbiamo preparato una lista di viaggi pensati per chi, come te, vuole solo prep Vai su Facebook

Con l’estate ormai alle porte, per oltre 8,4 milioni di italiani le vacanze resteranno un miraggio. Quasi 7 italiani su 10 restano a casa per motivi economici. Lo rivela un'indagine di @Facile_it. https://f.mtr.cool/llyhciivds #estate #vacanze #viaggi #prezzi #econo Vai su X

L’estate degli italiani guarda oltre i confini nazionali - La metà dei viaggiatori prevede di mantenere stabile il budget di spesa rispetto all'anno precedente, l’11% lo aumenterà ... Lo riporta guidaviaggi.it

Vacanze, aumentano gli italiani in partenza e la spesa prevista quest’estate. I dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vacanze, aumentano gli italiani in partenza e la spesa prevista quest’estate. Segnala tg24.sky.it