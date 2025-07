Schlein stufa di attendere Meloni | Sui dazi imbarazzante per non urtare Trump danneggia l’Italia

La politica italiana si trova a un bivio: continuare a rincorrere le scelte di potenze straniere o seguire il modello vincente della Spagna, che investe nella sua forza lavoro. Mentre i dazi e le alleanze internazionali sembrano rallentare lo sviluppo, l‚ÄôItalia potrebbe trarre ispirazione da strategie volte a proteggere e valorizzare i propri cittadini. √ą ora di cambiare rotta e puntare sul capitale umano per rilanciare il nostro futuro.

Il modello da seguire √® invece quello della Spagna, dove l'economia ha ripreso a muoversi grazie ad investimenti sulla popolazione e i lavoratori e non su grandi colossi esteri. "Hanno fatto un accordo tra imprese e sindacati per ridurre i contratti precari, hanno aumentato del 50% il salario minimo", ha sottolineato la leader del Pd, chiarendo che un patto del genere in Italia salverebbe dalla povert√† 3,5 milioni di lavoratori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it