Lorde il nuovo album Virgin è il più ascoltato del Regno Unito

Lorde conquista il cuore del Regno Unito con il suo nuovo album Virgin, che ha debuttato al vertice della Billboard UK, un traguardo storico per l’artista neozelandese. Dopo aver sfiorato il podio con Heroine e Melodrama, e toccato la quarta posizione con Solar Power, ora Lorde si afferma come una delle voci più influenti della scena musicale contemporanea. Un successo che conferma il suo talento unico e la capacità di reinventarsi, lasciando il pubblico senza fiato.

Lorde, con il nuovo album Virgin ha raggiunto la vetta della Classifica Billboard del Regno Unito per la prima volta nella sua carriera nel corso della quale si era fermata ad un passo dal gradino più alto del podio. Prima del quarto lavoro in studio l’artista neozelandese si era fermata al quarto posto con Heroine album di debutto pubblicato nel 2013, mentre con il successivo Melodrama si classificava alla #5. Nel 2021 con Solar Power sfiorava la vetta. Sulla conquista del primo posto, Lorde ha dichiarato: “ Non posso crederci di essere alla numero 1 nel Regno Unito. Tutto ciò è follia. Sento tanto amore dall’UK per Virgin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lorde, il nuovo album “Virgin” è il più ascoltato del Regno Unito

In questa notizia si parla di: album - lorde - virgin - regno

Lorde pubblica il nuovo brano Man of the Year, in arrivo l’album Virgin - Lorde torna sulla scena musicale con il nuovo singolo "Man of the Year", un'anticipazione emozionante del suo attesissimo album "Virgin".

A pochi giorni dall’attesissima uscita di Virgin , il suo nuovo album in studio, Lorde ha rivelato che un altro brano verrà pubblicato come anteprima del progetto: l’inedito “Hammer” . La notizia è stata condivisa dall’artista stessa sul suo profilo Instagram . Secon Vai su Facebook

Il CD trasparente di Lorde. Bello da vedere ma ha problemi di compatibilità con alcuni lettori; Virgin, il nuovo album di Lorde è stato ispirato dal suo ampliamento di genere; LORDE annuncia ufficialmente il nuovo album “VIRGIN” in uscita il 27 giugno in tutto il mondo.

LORDE alla #1 tra gli album e formati fisici nelle chart UK - Settimana storica per Lorde: con il nuovo album "Virgin", l’artista neozelandese raggiunge per la prima volta la vetta della Official Albums Chart nel Regno Unito. newsic.it scrive

Dentro il corpo di Lorde: la recensione di Virgin - Il movimento con cui la cantautrice occupa lo spazio lasciatole libero dagli arrangiamenti è molto carnale. Lo riporta vanityfair.it