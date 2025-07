Da Vlahovic a Osimhen | il rebus dei 9 deciderà la Serie A

Da Vlahovic a Osimhen, il rebus dei 9 decide la Serie A. Un portiere affidabile e un attaccante di spessore sono la chiave per costruire una squadra vincente, e questa ricerca incessante alimenta il classico carosello estivo di trattative e speranze. La domanda è: riuscirà qualcuno a fare quella prima mossa decisiva? Perché, in fondo, trovare il centravanti giusto è come scoprire un tesoro: se lo trovi, sei già a metà dell’opera. A voi il prossimo capitolo di questa sfida.

Sostiene il saggio che con un ottimo portiere e un grande attaccante si faccia mezza squadra. Sarà questo il motivo per cui ogni estate va in onda lo stesso film? Tutti cercano la punta, il bomber, l’uomo che si mette là davanti e risolve problemi, ma tutti aspettano anche che qualcuno si muova e faccia la prima mossa, dato che i centravanti sono costosi e se ne prende uno. Non si può sbagliare ma se lo azzecchi sei a metà dell’opera. A muoversi per prima è stata la Juventus che aveva dannato bisogno di portare in casa un numero nove di proprietà. Kolo Muani appartiene al Psg e non si è mai parlato di acquisto da parte del club bianconero, al massimo di rinnovo del prestito, mentre Vlahovic, lo sappiamo, è come se non fosse più della Juventus dato che è in scadenza di contratto e l’intenzione ormai chiara è di incassare fino all’ultimo centesimo dei 12 milioni netti di quest’anno per poi andare via. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Da Vlahovic a Osimhen: il rebus dei 9 deciderà la Serie A

In questa notizia si parla di: vlahovic - osimhen - rebus - deciderà

Al-HIlal a caccia di un centravanti: è testa a testa tra Osimhen e Vlahovic - Al Hilal è in fermento: la squadra saudita è a caccia del centravanti perfetto, con un testa a testa infuocato tra Osimhen e Vlahovic.

Il sogno Osimhen, il futuro di Kolo Muani e Vlahovic: come può cambiare l'attacco della Juventus; Da Vlahovic a Osimhen: il rebus dei 9 deciderà la Serie A | .it; Danilo Caravello: Vlahovic? Potrebbe finire come Osimhen lo scorso anno.