Classifica film al botteghino 30 giugno – 6 luglio

Scopri quali film hanno dominato il botteghino italiano nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio. Tra avventure epiche e emozioni sportive, questa classifica riflette le preferenze del pubblico e i blockbuster che hanno fatto la storia del cinema in Italia. Preparatevi a immergervi in un viaggio tra emozioni e spettacolo, perché il cinema continua a sorprendere e affascinare. Ecco i protagonisti della scena cinematografica di questa settimana!

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 30 giugno al 6 luglio. 1 Jurassic World – La Rinascita. Regia: Gareth Edwards Cast: Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend Azione, Avventura, Fantascienza, Stati Uniti 2025, 134 min. 2 F1 – Il Film. Regia: Joseph Kosinski Cast: Samson Kayo, Deborah Hurm, Avis-Marie Barnes, Rachel Walters Sportivo, Stati Uniti 2025, 156 min. 3 Dragon Trainer. Regia: Dean DeBlois Cast: Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler Azione, Avventura, Commedia, Stati Uniti, Gran Bretagna 2025, 125 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (30 giugno – 6 luglio)

