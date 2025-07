Bonny-Inter le cifre definitive dell’affare

L’attaccante francese Ange Bonny è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, trasferendosi ufficialmente dall’ormai ex Parma all’Inter. Dopo aver lasciato un segno con 111 presenze e 12 reti in Emilia, Bonny ritrova sotto la Madonnina un volto familiare: Cristian Chi Vù, suo allenatore nello scorso campionato. Un arrivo che promette grandi emozioni e nuove sfide per il giovane talento transalpino, che può ora puntare a lasciare il proprio segno anche in nerazzurro.

Accordo raggiunto. L’attaccante francese Ange Bonny si trasferisce ufficialmente dal Parma all’ Inter. Il giocatore nativo di Aubervillers lascia in terra emiliana un tesoretto di 111 presenze e dodici reti e un valido apporto nell’avere contribuito alla permanenza in massima serie del sodalizio gialloblù. Bonny ritroverà all’ombra della Madonnina proprio quel Cristian Chi vu che è stato suo allenatore lo scorso campionato. Cresciuto nelle giovanili di Tours e Chateauroux, Bonny ha debuttato nel calcio professionistico proprio con quest’ultima totalizzando cinque presenze e una rete ed è poi approdato nel calcio tricolore con il Parma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Questo bambino con la maglia dell'#Inter è proprio Ange-Yoan #Bonny, ultimo acquisto sul mercato della società nerazzurra L'attaccante classe 2003 nel suo primo giorno ufficiale da nuovo interista ha pubblicato una foto di lui da bambino con addosso

