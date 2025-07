Il Texas piegato da un’alluvione shock | almeno 82 morti tra cui 28 minori Dichiarato lo Stato di calamità nella contea di Kerr

Il Texas si trova ad affrontare una tragedia senza precedenti: un'alluvione devastante ha causato almeno 82 vittime, tra cui 28 minori, e ha portato lo stato a dichiarare la calamità. La contea di Kerr è al centro dell'emergenza, con decine di dispersi e scenari apocalittici di distruzione. Mentre le autorità cercano di far fronte a questa catastrofe, il cuore di tutti si stringe di fronte a tanta sofferenza, e l'intera comunità si mobilita per ricostruire e andare avanti.

È salito ad almeno 82 vittime il bilancio dell'alluvione che ha devastato il Texas negli ultimi giorni. Tra i morti ci sono 28 minori, secondo quanto riportato dalle autorità locali e rilanciato dalla CNN. Il disastro ha colpito in modo particolare la contea di Kerr, dove si contano 68 decessi confermati e decine di dispersi. Le piogge torrenziali hanno trasformato intere zone in fiumi di fango e detriti, spazzando via abitazioni, veicoli e infrastrutture. La situazione più critica si è verificata lungo il fiume Guadalupe, che ha straripato in più punti travolgendo il Camp Mystic, un campo estivo frequentato da ragazze di tutta la regione.

