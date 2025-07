Surf Expo 2025 | onde musica e divertimento sotto il Castello di Santa Severa

Preparati a vivere tre giorni di pura energia e divertimento all’Italia Surf Expo 2025! Dal 11 al 13 luglio, sotto il maestoso Castello di Santa Severa, onde musica e emozioni si uniranno in un festival senza precedenti. La 26ª edizione promette momenti indimenticabili per gli appassionati di surf, musica dal vivo e lifestyle beach. Non perdere questa occasione: il meglio dell’estate ti aspetta sul lungomare più cool d’Italia!

Dal 11 al 13 luglio torna il festival surf più amato d’Italia con la sua 26ª edizione Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: dal 11 al 13 luglio la splendida spiaggia ai piedi del Castello di Santa Severa accoglierà la 26ª edizione dell’Italia Surf Expo, il festival surf-style più longevo e atteso d’Italia. Un appuntamento immancabile per tutti gli amanti del mare, del lifestyle da spiaggia e dell’adrenalina tra le onde. Un villaggio a ingresso gratuito sul mare Sostenuto da Regione Lazio e organizzato in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, l’evento si svolgerà in un villaggio gratuito e aperto a tutti, allestito direttamente sulla sabbia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Surf Expo 2025: onde, musica e divertimento sotto il Castello di Santa Severa

