Animali Giordano Mars | Per 50% dei pet parent viaggiare con animali è difficile

Se sei un pet parent, saprai quanto è difficile conciliare il desiderio di viaggiare con la gestione dei tuoi amici a quattro zampe. Secondo una ricerca Swg per Mars, il 50% dei proprietari di animali si trova ad affrontare ostacoli logistici e pratici. Per rendere questa esperienza più semplice, abbiamo creato il Pet Portal Hub, in collaborazione con Tripadvisor, per offrire soluzioni e informazioni utili. Scopri come rendere i tuoi viaggi con gli animali un’esperienza senza stress...

“Il 50% dei per parent” del campione preso in esame dalla ricerca realizzata da Swg per Mars, “vorrebbe viaggiare con i propri animali ma incontra numerose difficoltà legate alla logistica e alla gestione dell’animale fuori casa. Abbiamo creato un Pet Portal Hub, in collaborazione con Tripadvisor, per offrire ai pet parent informazioni utili e concrete . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Animali, Giordano (Mars): “Per 50% dei pet parent viaggiare con animali è difficile”

