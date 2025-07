Lazio l’ex Gottardi si racconta | Dagli inizi come giardiniere in Svizzera a Zeman sempre correndo

Dalla sua umile origine in Svizzera, dove lavorava come giardiniere, Guerino Gottardi ha trasformato il suo talento nel cuore pulsante della Lazio. Dall'arrivo sotto Zeman alla gloria delle coppe, la sua storia è un esempio di passione e dedizione. Il suo percorso, tra i campi e il sogno di ogni tifoso biancoceleste, dimostra che con impegno e cuore si possono raggiungere grandi traguardi. E questa è solo l'inizio della sua leggenda.

Lazio, le parole dell'ex Guerino Gottardi: dagli inizi in Svizzera lavorando come giardiniere, arrivando alla Capitale da Zeman ed Eriksson Era il jolly per eccellenza, l'uomo delle coppe, il dodicesimo uomo che ogni tifoso della Lazio ricorda con affetto e gratitudine. Guerino Gottardi, nato a Berna da genitori italiani, è stato uno dei simboli di

Dalla Lazio dei mostri a nuovo ruolo di immobiliarista: un percorso sorprendente tra ricordi di Zeman e sfide in campo, fino alle opportunità all'estero.

