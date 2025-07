Australia donna aggredita da un leone in uno zoo

In un episodio sconvolgente in Australia, una donna di 50 anni è stata aggredita da un leone mentre osservava lo staff nello zoo di Darling Downs. L'incidente, avvenuto nel Queensland, ha richiesto un intervento d'emergenza: la ferita al braccio della donna è grave e si è resa necessaria un'evacuazione in elicottero verso Brisbane. La tragedia solleva interrogativi sulla sicurezza degli ambienti zoologici e sulla tutela dei visitatori.

In Australia una donna ha riportato gravi ferite a un braccio dopo essere stata attaccata da un leone in uno zoo. Il Darling Downs Zoo nello stato del Queensland, ha riferito che la donna, 50 anni, stava osservando i guardiani mentre lavoravano nel recinto dei carnivori dello zoo prima dell'apertura quando è stata attaccata. È stata trasportata in elicottero dalla cittadina rurale di Pilton alla capitale dello stato, Brisbane, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, ha dichiarato lo zoo in un comunicato. "L'animale non sarà assolutamente abbattuto né punito in alcun modo", si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Australia, donna aggredita da un leone in uno zoo

