Depressione nel cane | quali sono le cause i sintomi e cosa fare

La depressione nei cani è un problema spesso sottovalutato, ma che può avere ripercussioni profonde sul loro benessere. Riconoscere i sintomi, come apatia e perdita di appetito, e intervenire tempestivamente può fare la differenza tra una pronta guarigione e un problema che si cronicizza. È fondamentale, quindi, saper osservare e consultare un veterinario esperto in comportamento per garantire al proprio amico a quattro zampe una vita serena e felice.

La depressione colpisce anche i cani. Tra i sintomi si riscontra l'apatia, la mancanza di appetito, il poco desiderio di interazione. Ma ogni cane è un soggetto a sé e il veterinario esperto in comportamento valuterà il singolo animale, la relazione con il suo umano di riferimento e il contesto in cui vive. È importante che le persone riconoscano i segni di uno stato depressivo alle prime avvisaglie, per evitare che il problema si cronicizzi e renda il trattamento poi più complicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

