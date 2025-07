Lungomare via i container dal cantiere di Piazza Cavour

Finalmente, il sogno di rivivere il lungomare di Salerno prende forma: i container che avevano ingombrato Piazza Cavour per anni sono stati rimossi, segnando un passo importante verso la riqualificazione urbana. I cittadini, che da tempo attendevano questa svolta, sperano in un futuro più vivibile e accessibile. Ora, resta solo da superare le ultime questioni legali per trasformare questa promessa in realtà concreta, un passo fondamentale per la rinascita della nostra città .

Tempo di lettura: 2 minuti Se ci fossero stati i cittadini che da anni attendono la liberazione del lungomare, un applauso avrebbe salutato l'uscita dall'area di cantiere di Piazza Cavour dei container installati in occasione della prima fase dei lavori, avviati, ma di fatto mai attuati. Mentre un contenzioso giuridico dovrà dire chi ha ragione tra il Comune di Salerno che ha appaltato i lavori e la ditta che si è aggiudicata l'intervento ma non è riuscita a completarli per una diatriba che ha riguardato in modo particolare la proprietà dei binari che passano nel tratto interessato dal progetto per la realizzazione di box sotterranei e garage, questa mattina l'impresa ha portato via dal lungomare i container.

