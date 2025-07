Omicidio Stefani la testimonianza del colonnello nel processo | L' arma era pronta per sparare

Oggi a Bologna si svelano nuovi dettagli nel processo per l’omicidio di Sofia Stefani. La testimonianza del colonnello Claudio Gallù rivela che l’arma del delitto era pronta a sparare, aggiungendo un tassello cruciale alla vicenda. Una giornata che potrebbe cambiare le sorti del caso e portare alla verità su quel tragico 16 maggio 2024. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Bologna, 7 luglio 2025 - Questa mattina è il turno del colonnello Claudio Gallù, comandante del Nucleo investigativo carabinieri Bologna, nell'udienza del processo di primo grado, d avanti alla Corte d'assise presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, per l'omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024. Per questo è a processo Giampiero Gualandi, il 63enne ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi. Con lei aveva infatti una relazione extraconiugale. L'imputato non è presente in aula nemmeno oggi, ha rinunciato a comparire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Stefani, la testimonianza del colonnello nel processo: "L'arma era pronta per sparare"

