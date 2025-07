Dazi Trump annuncia | oggi alle 12 Usa partiranno le prime lettere

Oggi alle 12 (le 18 in Italia), Donald Trump annuncia l'inizio di una nuova fase nei rapporti commerciali degli Stati Uniti, con la consegna delle prime lettere di avviso sui dazi e la firma di accordi strategici. Un gesto che potrebbe scuotere i mercati globali e ridisegnare gli equilibri economici. Restate sintonizzati per scoprire come questa mossa influenzerĂ il panorama internazionale e le vostre tasche.

Washington, 7 lug. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che partiranno oggi delle lettere di avviso d'innalzamento dei dazi e saranno annunciati una serie di accordi commerciali. "Sono lieto di annunciare che le LETTERE eo GLI ACCORDI SUI DAZI DEGLI STATI UNITI con vari paesi del mondo saranno consegnati a partire dalle ore 12 (18 in Italia), lunedì 7 luglio - ha scritto sul social Truth - vi ringrazio per l'attenzione". Trump ha inoltre minacciato un dazio aggiuntivo del 10% a qualunque Paese che sostenga le politiche che ha definito "anti-americane" dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Trump annuncia: oggi alle 12 (Usa) partiranno le prime lettere

