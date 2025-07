FOTO Aversa grande successo per la Corsa del Ricordo

Aversa bissa il successo ottenuto lo scorso anno ospitando per la seconda volta la tappa regionale della Corsa del Ricordo, manifestazione podistica in ricordo degli esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati promossa da Associazioni Sportive e Sociali Italiane (Asi) insieme all' Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd). Il circuito aversano (poco più di 10Km in totale) è partito dal parco Salvino Pozzi – nella cui area fu ospitato, dal 1948 al 1988, di uno dei campi profughi istriani più grandi d'Italia e che accolse anche i profughi di Rodi e del Dodecaneso così come quelli provenienti dall'Africa italiana – per, poi, snodarsi nel centro cittadino.

