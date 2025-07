Gasperini ha scelto | la nuova Roma riparte da 14 nomi ma servono rinforzi ovunque

Gasperini ha scelto i 14 pilastri della nuova Roma, una base solida su cui costruire un progetto ambizioso. Tuttavia, l’effervescenza del mercato suggerisce che servano rinforzi ovunque: la casella ancora vuota dell’album richiede di essere completata con nuovi talenti. La sfida è lanciare una squadra competitiva e riconoscibile, ma il vero lavoro inizia ora: trovare quei quattro titolari che faranno la differenza.

Un’ideale figurina attaccata sull’album e una casella ancora vuota accanto. Gian Piero Gasperini si presenta alla guida della Roma con uno sguardo da selezionatore più che da allenatore. Ha già scelto i suoi punti fermi, quattordici volti da cui ripartire per la costruzione di un’identità tecnica forte, competitiva, riconoscibile. Ma l’impressione, a sei giorni dal raduno di Trigoria, è che la squadra necessiti ancora di almeno quattro titolari veri e di sette-otto volti nuovi complessivi per affrontare con ambizione la stagione che verrà . Chi resta: i volti su cui costruire la nuova Roma. Svilar tra i pali, poi una difesa composta da Celik, Mancini e N’Dicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini ha scelto: la nuova Roma riparte da 14 nomi, ma servono rinforzi ovunque

