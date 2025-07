Putin la nuova strategia di guerra | attacchi su centri abitati e obiettivo mille missili al giorno per esaurire le difese ucraine

Putin ha adottato una nuova strategia di guerra, puntando su attacchi massicci ai centri abitati e un barrage di mille missili al giorno per sovraccaricare le difese ucraine. Mai prima d’ora si era vista una simile intensità di missili e droni distruttivi. Negli ultimi giorni, l’offensiva russa si è intensificata, dimostrando una volontà di escalation che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e mettere alla prova la resilienza dell’Ucraina.

Mai così tanti missili e droni. Negli ultimi giorni la Russia ha intensificato i suoi attacchi aerei sull'Ucraina, utilizzando una quantità di armi sempre maggiore e che sembra.

