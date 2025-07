Bambino di 4 anni aggredito da un pitbull nelle Marche | ricoverato in condizioni gravi

Un'ombra di preoccupazione si stende sulle vacanze nelle Marche: un bambino di 4 anni, appena arrivato a Fermo, è stato brutalmente aggredito da un pitbull, lasciandolo in condizioni gravissime. L’incidente, avvenuto nel quartiere di Lido Tre Archi, solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e la responsabilità dei proprietari di cani. La comunità si stringe attorno alla famiglia del piccolo, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Un bambino di 4 anni è stato ricoverato in condizioni gravi dopo essere stato aggredito da un pitbull. È successo il 5 luglio a Fermo, nelle Marche, nel quartiere di Lido Tre Archi, dove il piccolo, appena arrivato con i genitori per trascorrere le vacanze al mare, si è trovato faccia a faccia con il cane, che gli è saltato addosso. Il pitbull l’ha azzannato e sbattuto più volte contro il muro, finché i proprietari del cane sono intervenuti per salvarlo. Poi, temendo una denuncia, sono fuggiti. I soccorsi sono intervenuti sul posto e hanno trasferito d’urgenza il bambino all’ ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove è ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it