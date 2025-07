Campo di girasoli di Adro la sconfinata distesa dorata in Franciacorta conquista i social | Un incanto

Un’incantevole distesa di girasoli in fiore sta catturando l’attenzione di migliaia di utenti sui social, trasformandosi in un vero e proprio spettacolo naturale. Nel cuore della Franciacorta, tra le verdi colline e lo skyline di Adro, questa esplosione di giallo incanta e affascina, dimostrando come la bellezza autentica possa conquistare il mondo digitale. Un fenomeno che invita tutti a scoprire le meraviglie nascosta nel nostro territorio.

Adro (Brescia), 7 giugno 2025 – Un mare giallo e ondeggiante al vento, che si stende quasi a perdita d’occhio, incorniciato dalle verdi colline della Franciacorta e dallo skyline di Adro. In questi giorni, nei pressi del Santuario della Madonna della Neve di Adro un campo di migliaia di girasoli sta regalando uno spettacolo naturale così mozzafiato da diventare virale sui social network. Un’azienda agricola locale qualche settimana fa ha seminato il terreno visibile dalla strada che collega Adro a Torbiat:, una delle zone più suggestive della Franciacorta, celebre per i suoi vigneti. Qui, i grappoli in maturazione si preparano alla vendemmia, mentre i girasoli, alti e rigogliosi, creano un contrasto cromatico straordinario: il giallo intenso dei petali contro il verde delle viti e l’azzurro del cielo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campo di girasoli di Adro, la sconfinata distesa dorata in Franciacorta conquista i social: “Un incanto”